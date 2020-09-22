Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО вывели из леса заблудившего сочинца

/Происшествия/

Вчера вечером в спасательный отряд МЧС позвонила девушка, которая сообщила, что в горно-лесной местности в районе села Семёновка она слышит крики мужчины с просьбой о помощи.

На улице уже темно, сориентироваться на месте и выйти на голос местных жителей заблудившийся турист не может.

Приехав в предполагаемый район поиска, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России при помощи звуковых сигналов обнаружили 21-летнего сочинца в 200-х метрах от тропы на небольшой скальной полке. У молодого человека разрядился телефон, поэтому позвонить или включить фонарь на нём он не мог, оставалось только кричать и ждать помощи.

Сотрудники МЧС вывели заблудившегося туриста к служебному автомобилю, где он смог подзарядить свой смартфон. Затем сочинца сопроводили до автомобиля каршеринга, на котором он изначально приехал в лес.

Спасатели напоминают, что отправляясь даже в небольшой однодневный поход, в рюкзаке у вас должны быть такие необходимые вещи как спички, фонарь, минимальный запас продуктов и медикаментов, питьевая вода, лёгкая и удобная запасная одежда. Также не забудьте зарядить свой телефон, по возможности, взять с собой портативное зарядное устройство.

Источник: https://www.mchs.gov.ru/