Сотрудники транспортной полиции Крымска разыскали подростков, накладывавших посторонние предметы на железную дорогу

/Происшествия/

Информация о наложении камней на рельсы в районе станицы Холмская, поступила в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская от машиниста локомотива.

Он сообщил, что видел, как неизвестные подростки накладывали на рельсы камни, а после скрылись в лесном массиве.

Сотрудники транспортной полиции личности юных хулиганов установили в течении нескольких часов. Ими оказались двое учеников близлежащей школы девяти и двенадцати лет. Свою вину они признали. Помимо того, что дети накладывали на рельсы посторонние предметы, они придумали натянуть между рельсами шланг. Ребятам было интересно, что произойдёт, когда проедет поезд.

Стражи правопорядка на транспорте провели с подростками профилактическую лекцию о правилах безопасного поведения на объектах транспорта. В отношении несовершеннолетних и их родителей собран необходимый пакет документов для рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Абинского района, а также принятия к ним соответствующих мер.

Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте напоминают, что любое постороннее вмешательство в деятельность железных дорог незаконно, и влечет за собой уголовную ответственность.

Наложение на рельсы посторонних предметов, обкидывание поездов камнями и другие противоправные действия могут повлечь за собой катастрофические последствия.

Источник: http://ufout.mvd.ru/