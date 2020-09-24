В Сочи полиция разыскивает девушку, загоравшую на могиле

/Происшествия/

В Сочи полиция начала проверку после сообщений бдительных граждан о девушке, загоравшей на старой могиле.

Как сообщал ранее «МК на Кубани», незнакомку заметили на месте захоронения более двух тысяч воинов Советской армии, умерших в госпиталях. Сейчас личность девушки устанавливается.

Очевидцы сфотографировали необычную картину и выложили увиденное в соцсетях. Поступок девушки вызвал бурные обсуждения, люди отнеслись к нему неоднозначно. Так, например, одни заявили, что в людях не осталось ничего святого. По их мнению, девушка не могла не заметить мемориальный комплекс и легла туда нарочно. «Уж позагорать есть, где в Сочи», – удивились комментаторы в соцсетях.

Другие люди возразили, отметив, что на том месте, где сделана фотография, находятся очень старые могилы, давно ушедшие под землю, и ничего дурного в поступке девушки нет. Также они предположили, что незнакомка приехала отдыхать из другого города и могла не знать истории мемориала.

Очевидцы рассказали, что на месте захоронения солдат подобная картина – уже не редкость, многие здесь умудряются не только загорать, но и устраивать пикники, выгуливать собак.

Источник: https://kuban.mk.ru/