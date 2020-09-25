Краснодарс14-летняя Латифа Чурина за проявленный героизм, мужество и самоотверженность при спасении людей, удостоена Почетной грамоты

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Решением исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрея Маслова 14-летняя Латифа Чурина из Каневского района за проявленный героизм, мужество и самоотверженность при спасении людей, удостоена Почетной грамоты.

В ночь с 5 на 6 сентября этого года школьница, рискуя собственной жизнью, смогла спасти жизни своих родных при пожаре. В одном из жилых домов в станице Придорожной Каневского района произошло возгорание. Латифа, увидев пожар, не растерялась и бросилась на помощь своим родственникам, спящим в дальней комнате. Она разбудила всю семью, но когда родные поняли, что случилось, уже огонь быстро распространился и было много дыма. Мать схватила младшую дочь и, прикрыв собой, побежала к выходу. Школьница проявила находчивость и быстроту реакции и побежала к братьям. Она схватила годовалого мальчика и передала его через оконный проем и сама выпрыгнула во двор. В это время Латифа услышала плач шестилетнего брата. Неравнодушная девушка запрыгнула снова в дом через окно и вытащила его.

Сегодня исполняющий обязанности руководителя следственного управления по краю вручил подростку почетную грамоту, поблагодарив ее за мужество, проявленное при спасении родных.

Андрей Маслов отметил, что история Латифы – это пример неравнодушного отношения к окружающим, оказавшихся в сложной ситуации, это пример преодоления своих страхов и совершения настоящего подвига, что не только восхищает, но и заставляет нас задуматься о важнейших человеческих ценностях.

От имени коллектива школьнице также были презентованы сладости и другие подарки.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/