ДТП в Центральном районе Сочи

/Происшествия/

24.09.2020 года, в 17 часа 30 минут, в районе дома 123, по ул. Пластунской города Сочи, произошло ДТП в котором пострадал 16 летний водитель самоката.

По предварительным данным, водитель управляя транспортным средством «Хендэ» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с электросамокатом «KUGOO», с мощностью электродвигателя более 0,25 кВт. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель самоката.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Источник: https://xn--h1aliz.23.xn--b1aew.xn--p1ai/uvd/units/item/9100170