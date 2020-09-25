Родственница раскрыла обстоятельства смерти дочери Конкина

/Происшествия/

Племянница рассказала о последних минутах жизни младшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина, 32-летней Софии.

Напомним, что девушке стало плохо в бассейне фитнес-клуба, хотя родственники утверждают, что у нее не было никаких проблем со здоровьем. Кроме того, София была хорошей пловчихой.

Племянница Софии Дарья Конкина рассказала изданию StarHit о том, что узнала о произошедшем первой в два часа ночи, получив сообщение от сотрудника фитнес-клуба.

Мужчина сообщил, что София захлебнулась в бассейне. Её откачивали 15 секунд, после чего увезли в реанимацию. «Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям», — поведала родственница. Утром 24 сентября она узнала, что София скончалась.

Ранее сообщалось, что во время заплыва у 32-летней Софьи Конкиной остановилось сердце. Несчастье произошло около 23.30. Окружающие заявили, что обнаружили Софью уже практически на дне — судя по всему, в бассейне в столь поздний час практически никого не было.

Конкину отвезли в Боткинскую больницу, но спасти не смогли. Обстоятельствами смерти дочери известного актера занялись сотрудники полиции.

Источник: https://www.mk.ru/