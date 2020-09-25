"Забыли разрядить пушку": названы версии «дружественнного огня» по Су-30

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В Сети продолжают обсуждать летное ЧП в Тверской области во время тренировочных полетов тактической авиации.

22 сентября при имитации ближнего воздушного боя истребитель Су-35С навел 30-мм пушку на самолет «противника», в роли которого выступал экипаж многоцелевого истребителя Су-30, но вместо фотофиксации прозвучали выстрелы. В результате самолет был подбит, летчики катапультировались, истребитель упал в лесу недалеко от деревни Дорниково.

Накануне ЧП, 20 сентября, пресс-служба Западного военного округа сообщала, что экипажи истребителей Су-35С и МиГ-31 провели учебные воздушные бои в небе Тверской области. Летали сверхзвуковые истребители на больших, малых и предельно малых высотах. Тогда тренировочные полёты прошли успешно. Экипажи отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных воздушных объектов. Был отработан уход от атаки истребителей условного противника.

Полёты выполняли летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В следующие дни серия тренировочных полетов на авиабазе Хотилово в Тверской области продолжилась. И вот 22 сентября учебный воздушный бой на ближних дистанциях между одноместным истребителем Су-35С и двухместным Су-30 закончился не так, как надо.

Согласно опубликованной в Сети записи переговоров пилотов, у самолета с бортовым номером 348 «сработала пушка на выстрел».

После попадания снарядов в Су-30 на самолете произошел отказ ряда систем. Это заставило летчиков катапультироваться.

Комментируя происшествие, многие пользователи Сети, судя по всему, бывшие военные авиаторы, назвали несколько возможных причин ЧП. Одна из наиболее вероятных - техники на земле не проверили отключение питания пушки в бортовой системе перед учебным боем.

Как сказал «МК» бывший инженер по авиационному вооружению, «это не первый случай, когда для учебной стрельбы пушку забыли разрядить с предыдущего полета». Виноваты технари, считает специалист.

По его словам, обычно на учебный бой пушку не заряжают.

В свою очередь, ряд комментаторов считают, что летчик Су-35С должен был проверить отключение пушки. Например, дав очередь в сторону от цели для контроля разрядки.

Прежде, чем начать стрельбу, пиропатроном или воздухом досылают первый патрон в патронник. Эти действия выполняет в полете летчик. Если во время ЧП 22 сентября летчик Су-35С эту операцию не выполнял, значит, снаряд уже был заслан.

Су-30 и Су-35С относятся к самолетам поколения «4++». Они стоят на вооружении ВКС РФ и поставляются на экспорт. Стоимость одного самолета – несколько миллиардов рублей.

Источник: https://www.mk.ru/