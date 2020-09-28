Под Новороссийском гора Колдун снова объята огнем

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Очередной лесной пожар произошел в Краснодарском крае.

27 сентября загорелась гора Колдун под Новороссийском, на территории Шесхарисского участкового лесничества. Сообщение о возгорании дежурный Краснодарского краевого лесопожарного центра получил в половине восьмого вечера.

Как уточняет ГУ МЧС по Краснодарскому краю, загорелась лесная подстилка, и площадь пожара составила почти гектар. К полуночи огонь удалось локализовать, но информации о полной ликвидации возгорания нет.

Как написал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров, «слов нет, опять Колдун. Опять тушили все экстренные службы, горела подстилка... Труднодоступное место, тушили ранцевыми огнетушителями, лопатами, граблями, хлопушами... Что мы оставим потомкам? С нами уже девушки тушат пожары...».

В тушении задействовали 80 человек от РСЧС и 29 единиц спецтехники. Ночью производилось окараулирование.

Напомним, гора Колдун уже горела в конце августа этого года, пожар охватил площадь четыре гектара. Серьезные возгорания происходили также весной, с огнем боролись 48 человек.

Источник: https://kuban.mk.ru/