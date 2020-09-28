В Сочи автомобиль сорвался с обрыва на пляж

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Ночью 26 сентября в Лазаревском районе Сочи автомобиль упал с края обрыва, -- пишет паблик соцсети Вконтакте "ЧП Сочи".

По предварительной информации, 22-летний владелец парковал машину, однако в один момент легковушка начала скатываться вниз, чему водитель не смог помешать. После падения автомобиля ВАЗ 2114 на галечный пляж мужчина скончался, а девушка, находившаяся с ним в машине, госпитализирована с различными травмами.

Ранее "МК на Кубани" писал о том, что в Лазаревском районе курорта неизвестный водитель сбил 11-летнего ребёнка, после чего скрылся с места происшествия.

Источник: https://kuban.mk.ru/