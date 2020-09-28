Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП на автомобильной дороге «Бородино-Никольское»

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В воскресенье, 27 сентября, работники поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас», совместно с сотрудниками 61-й пожарно-спасательной части 19 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области, деблокировали пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге «Бородино-Никольское» в районе деревни Шевардино Можайского городского округа.

Старший смены Евгений Воскобойников сообщил, что в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадало пять человек.

«В одном из автомобилей находились трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей, один из которых получил травмы различной степени тяжести. Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавших из искореженных автомобилей и передали их бригаде скорой медицинской помощи», – рассказал спасатель.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"