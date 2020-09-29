Рапсовый жмых в кормлении животных

/Происшествия/

Одним из основных источников энергии в кормлении сельскохозяйственных животных являются богатые протеином (до 40%) и жиром (6-9%) рапсовые жмыхи.

По кормовым достоинствам они нисколько не уступают соевым жмыхам, кроме того жир рапсовых жмыхов содержит незаменимые жирные кислоты (олеиновую и линоленовую), так необходимые животным для роста, увеличения надоев и развития молодняка. Белок жмыхов богат незаменимыми аминокислотами, его используют для балансирования рационов скота и птицы. Но наряду с очевидным преимуществом рапсового жмыха в нем могут содержаться такие вредные вещества как изотиоцианаты, которые относятся к показателям безопасности. Их содержание по нормативным документам не должно превышать 0,8%. Это вредное вещество содержится в растениях семейства крестоцветные и может отрицательно сказаться на здоровье животных, если его значение превысит предельно допустимый уровень. К тому же повышенное содержание изотиоцианатов ухудшает качество кормов, придавая им неприятный горький привкус. Массовую долю изотиоцианатов в рапсовом жмыхе в пересчете на абсолютно сухое и обезжиренное вещество (ГОСТ 10848-95 «Жмых рапсовый. Технические условия») определяют путем ферментативного расщепления пробы, с последующей перегонкой летучих изотиоцианатов, связывание их с раствором аммиака и титрованием водным раствором перманганата калия.

Специалистами отдела химических и токсикологических исследований ФГБУ «Краснодарская МВЛ» с начала года по этому показателю проведено 12 исследований, превышений предельно допустимой нормы не выявлено.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»