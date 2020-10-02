ДТП с пешеходами в городе Сочи

/Происшествия/

За прошедшие сутки на территории города Сочи произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 4 человека.

00:30 На ул. Виноградная 185б водитель, управляя а/м мицубиси, при движении допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу справа налево по ходу движения т/с, диагноз: с.г.м.

16:30 Конституции д 38 вод. управляя автомобилем киа спортейдж при движении допустил наезд на пешехода. Женщина, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости обозначенного пешеходного перехода , справа налево по ходу движения автомобиля, вышла на проезжую часть из-за припаркованного т.с. При дтп пешеход получила травмы, госпитализирована в 4 г.б. Г. Сочи с д.з. – перелом шейки бедра.

В 18ч 20мин. На ул. Калинина д. 30 водитель управляя автомобилем хендэ при движении допустил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения т/с. В результате дтп пешеход пострадал. Госпитализирован в гб №4 с диагнозом сочетанная травма головы, груди, конечностей, позвоночника.

19:15 водитель управляя т/с дэу при движении задним ходом во дворе жилого дома по ул. Красноармейская 17 допустил наезд на пешехода, в результате дтп пострадал пешеход. Диагноз: зчмт, сгм, перелом бедра.

3 дорожно-транспортных происшествия произошли в темное время.

Для того, чтобы отреагировать на пешехода, появившегося в свете отраженных фар, водителю требуется не менее 2 секунд. Если человек находится на проезжей части в темной одежде увидеть его становится значительно сложнее, а значит и возможность у водителя избежать столкновения уменьшается.

Согласно П.4.1 ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Данные требования не менее актуальны для водителей велосипедов, элеткросамокатов и мопедов.

Источник: https://sochi24.tv/kompanii/otdelenie-propagandy-gibdd-g-sochi