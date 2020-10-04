Грабитель нарвался в доме престарелых на 67-летнюю бабушку с черным поясом по джиу-джитсу.

/Происшествия/

Феноменальное невезение.

Казалось бы, ничто не предвещало - дело верняк, бабки-шмотки бери не хочу, а на пути лишь мелкая старушонка. Но она оказалась мастером боевых искусств с 25-летним стажем. Да еще и с битой в руках. Когда она предложила ему уйти, "а то хуже будет", он естественно не поверил и не послушался.

А зря...