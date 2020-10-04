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Грабитель нарвался в доме престарелых на 67-летнюю бабушку с черным поясом по джиу-джитсу.

Феноменальное невезение.

Казалось бы, ничто не предвещало - дело верняк, бабки-шмотки бери не хочу, а на пути лишь мелкая старушонка. Но она оказалась мастером боевых искусств с 25-летним стажем. Да еще и с битой в руках. Когда она предложила ему уйти, "а то хуже будет", он естественно не поверил и не послушался.
А зря...

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Категория: Новости / Происшествия

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Грабитель нарвался в доме престарелых на 67-летнюю бабушку с черным поясом по джиу-джитсу.

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