Троих заблудившихся людей вывели Шатурские спасатели в один день

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В среду, 7 октября, спасатели поисково-спасательного отряда №32 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели их леса двух мужчин и женщину, заблудившихся недалеко от поселка Туголесский Бор городского округа Шатура.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Альберт Стопкин сообщил, что потерявшиеся сами позвонили в Единую службу спасения «112».

«Мужчина, позвонивший спасателям, рассказал, что компания отправилась в лес за клюквой. Заблудившиеся люди не заметили, как стемнело, а самостоятельно найти дорогу обратно в темноте они не смогли», - уточнил Альберт Стопкин.

Спасатель отметил, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» немедленно приступили к поискам.

«Выяснив примерные координаты местонахождения заблудившихся, спасатели приступили к поискам. Работники противопожарно-спасательной службы включили сирену спасательного автомобиля и начали прочесывать лес. Спустя несколько часов поисков спасатели нашли любителей лесных ягод. Медицинская помощь им не потребовалась», - заключил Альберт Стопкин.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"