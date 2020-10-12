Полицейские проводят проверку по факту ДТП с каретой скорой помощи

/Происшествия/

11 октября около 16:10 в дежурную часть Отдела МВД России города Славянск-на-Кубани поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием кареты скорой помощи.

По предварительным данным, водитель кареты скорой помощи двигаясь по улице Ковтюха со стороны ул. Полковой в сторону ул. Отдельская проезжал регулируемый перекресток улиц Ковтюха и Батарейная на запрещающий сигнал светофора при включенном звуковом сигнале и проблесковыми маячками. При этом водитель авто Hyundai, двигаясь по ул. Батарейная, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль скорой помощи допустил столкновение с авто Honda.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пассажир авто Hyundai, три пассажира авто скорой помощи

В настоящее время на месте работают все аварийные службы. По факту аварии проводится проверка, устанавливается были ли включены у кареты скорой помощи спецсигналы, также устанавливается точное количество пострадавших.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю