Спасатели Хостинского подразделения вывели из леса заблудившуюся    туристку

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12 октября в Южный региональный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что в районе Змейковских водопадов заблудилась туристка.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России прибыли в район поиска и по геолокации установили точное местонахождение девушки. После этого они поднялись к туристке, находящейся на крутом склоне и помогли ей спуститься на тропу.

Девушка 1995 года рождения, приехавшая на отдых из Москвы, рассказала, что пошла по тропе в лес, поднялась достаточно высоко по склону и решила идти обратно, но на спуске обувь начала скользить по сухой лесной почве. Кроме того, девушка потеряла направление и не могла сориентироваться, куда двигаться дальше. В наступившей темноте ситуация стала безвыходной и туристка решила обратиться к спасателям.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России