Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны

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12 октября работники специального поисково-спасательного отряда № 22 (взрывотехнический) ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Рузском городском округе. Начальник поисково-спасательного отряда № 22 Олег Совенков рассказал, что снаряд обнаружили местные жители на территории СНТ «Румянцево».

«Специалисты-взрывотехники выяснили, что местными жителями был найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Обезвредить на месте найденный боеприпас не представлялось возможным, поэтому специалисты транспортировали его в заброшенный карьер. Соблюдая технику безопасности, работники взрывотехнического отряда обезвредили снаряд», - сообщил Олег Совенков.