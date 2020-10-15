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Спасатели транспортировали женщину, получившую травму на спуске с Бзерпинского карниза

13 октября спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» выезжали в горно-лесную местность для оказания помощи туристке, которая травмировала ногу, спускаясь по тропе с Бзерпинского карниза.

Доехав на машине высокой проходимости до конца автомобильной дороги – приюта «Пихтовый» (высота 1660 метров) – спасатели выдвинулись по тропе к пострадавшей. Оказав 55-летней москвичке доврачебную помощь, спасатели на носилках с применением альпинистского снаряжения транспортировали туристку к дороге. На служебном автомобиле сотрудники ЮРПСО МЧС России вывезли женщину из горно-лесной местности и доставили в Краснополянскую городскую больницу №8.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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