В Темрюкском районе при проверке ЛПХ выявлен ряд нарушений

/Происшествия/

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ЛПХ гражданки А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, х. Белый, должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, при осмотре территории и помещений, где содержится крупный рогатый скот, выявлены нарушения действующего законодательства РФ в области ветеринарии, выразившиеся в следующем:

- в хозяйстве отсутствуют ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных на его территорию;

- перед входом в животноводческое помещение отсутствуют дезинфекционные коврики (кюветы), по ширине прохода и длинной не менее 1 метра, пропитанные дез.раствором;

- при посещении животноводческих помещений и обслуживании КРС не используется чистая, продезинфицированная рабочая одежда и обувь;

- дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений проводятся реже 1 раза в год;

- допускается выход работников за пределы территории хозяйства в рабочей спецодежде и спецобуви.

Вышеизложенное является нарушением требований ст. 18 Закона РФ «О Ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993; п. 4, 29, 30, 31 гл. 2 «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утв. Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551.

За допущенные нарушения гражданка привлечена к административной ответственности, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и наложен административный штраф.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора