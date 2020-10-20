Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП на трассе «Волга»

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В понедельник, 19 октября, работники поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали мужчину 1929 года рождения, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия на 67-м километре автомобильной дороги М-7 «Волга» в районе поселка Новостройка Богородского городского округа.

Старший смены Сергей Темнюк сообщил, что в результате столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ и автофургона «Fiat Ducato» водитель одного из автомобилей оказался зажатым между деформированным рулем и сидением.

«Прибыв на место происшествия, спасатели вскрыли капот автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и отключили аккумулятор для предотвращения возгорания. После осмотра пострадавшего врачом скорой помощи, спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам», – рассказал Сергей Темнюк.

Старший смены добавил, что во время столкновения, один из автомобилей вылетел на автобусную остановку, где пострадало еще две женщины 1946 и 1999 года рождения.

«Всех пострадавших в дорожно-транспортном происшествии бригада экстренной медицинской помощи доставила в травмпункт Ногинской центральной районной больницы», – заключил Сергей Темнюк.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"