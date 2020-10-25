Бывает такое? Бывает...

/Происшествия/

Фотограф Сергей Киврин рассказал о том, как умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян: Володя — голубятник, обожал своих птиц.

Давным-давно у него было шунтирование. Еле спасли — одна из первых таких операций. А сейчас будто чувствовал! Всех голубей раздал друзьям. Разрушил голубятню на даче. Прямо накануне кончины. Вдруг прилетает его голубь! Мусаэльян сел на лавочку, стал кормить — и умер. Представляете, смерть какая? С крошками в руках... Снимешь такой фильм — скажут: «Ну зачем? Не бывает же». Бывает!

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"