/Происшествия/

Бывает такое? Бывает...

Фотограф Сергей Киврин рассказал о том, как умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян: Володя — голубятник, обожал своих птиц. 

Давным-давно у него было шунтирование. Еле спасли — одна из первых таких операций. А сейчас будто чувствовал! Всех голубей раздал друзьям. Разрушил голубятню на даче. Прямо накануне кончины. Вдруг прилетает его голубь! Мусаэльян сел на лавочку, стал кормить — и умер. Представляете, смерть какая? С крошками в руках... Снимешь такой фильм — скажут: «Ну зачем? Не бывает же». Бывает!

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"

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Категория: Новости / Происшествия

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