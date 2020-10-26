В Сочи сотрудниками транспортной полиции задержан местный житель по подозрению в покушении на сбыт героина

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Сотрудниками уголовного розыска Сочинского линейного управления МВД России на транспорте УТ МВД Росси по ЮФО во взаимодействии с Росгвардией задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник покупал оптовые партии наркотиков с целью дальнейшего сбыта. В его домовладении в Хостинском районе города Сочи полицейские обнаружили восемь свертков и пять контейнеров с кристаллообразным веществом бежевого цвета. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством героин общей массой более 9,5 килограммов.

Следователем Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

- В ходе обысков у задержанного также изъяты весы, упаковочный материал, оборудование для фасовки наркотиков и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на экспертизу направлено еще около полутора килограммов веществ растительного и синтетического происхождения. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21598222/