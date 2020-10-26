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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, выпавшему из окна в Наро-Фоминском городском округе

В воскресенье, 25 октября, работники поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 38-летнему мужчине, выпавшему из окна пятиэтажного дома Наро-Фоминского городского округа.

Старший смены Олег Волков рассказал, что в единую диспетчерскую службу «Система-112» поступило сообщение о том, что мужчина выпал из окна верхнего этажа и приземлился на козырек, расположенный над первым этажом дома.

«Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи трехколенной лестницы помогли подняться к месту происшествия врачу скорой медицинской помощи. В результате падения пострадавший получил открытый перелом правой и зарытый перелом левой голеней, а также многочисленные раны и ушибы», – рассказал Олег Волков.

Старший смены добавил, что спасатели совместно с медицинскими работниками наложили шины на травмированные конечности мужчины.

«Зафиксировав пострадавшего на щите для транспортировки, дежурная смена спустила его с крыши по трехколенной лестнице при помощи страховки, после чего бригада экстренной медицинской помощи доставила мужчину в Наро-Фоминскую центральную районную больницу», – заключил Олег Волков.

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Категория: Новости / Происшествия

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, выпавшему из окна в Наро-Фоминском городском округе