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Внимание, розыск!

Полицейскими устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Мамаева Ильи Владимировича, 24.02.2004 года рождения. проживающего в поселке Цемдолина.

Был одет в сине-черную куртку, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черного цвета.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, сообщите в Отдел полиции Южного района Управления МВД РФ по городу Новороссийску, по телефону 8-952-852-64-54 или по телефону 02, с мобильного 102.
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Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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