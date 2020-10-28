Будьте внимательны на дороге, берегите себя и других!

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И снова печальная весть. Под Анапой насмерть сбили пешехода

25 октября в районе девяти вечера на подъезде к Анапе произошло ДТП, в котором погиб человек.

56-летний водитель ВАЗ-212140 сбил 40-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб на месте, - сообщают в отделе пропаганды ГИБДД России по Краснодарскому краю

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напоминаем, что 12 октября на трассе Новороссийск – Керченский пролив возле Анапы автомобиль тоже сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 59-летняя женщина тогда также погибла на месте.