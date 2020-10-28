/Происшествия/

Будьте внимательны на дороге, берегите себя и других!

И снова печальная весть. Под Анапой насмерть сбили пешехода

25 октября в районе девяти вечера на подъезде к Анапе произошло ДТП, в котором погиб человек. 
56-летний водитель ВАЗ-212140 сбил 40-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб на месте, - сообщают в отделе пропаганды ГИБДД России по Краснодарскому краю
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напоминаем, что 12 октября на трассе Новороссийск – Керченский пролив возле Анапы автомобиль тоже сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 59-летняя женщина тогда также погибла на месте.
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Надо снижать скорость в городах да 30 км?

Серьезные противоречия в местном самоуправлении

Будут расти цены на жилье?

Будьте внимательны на дороге, берегите себя и других!

Полицейские Анапы пресекли незаконный оборот спиртосодержащей продукции