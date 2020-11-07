Помогите найти!

/Происшествия/

Продолжаются поиски подростка.

Полицейскими устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Мамаева Ильи Владимировича, 24.02.2004 года рождения, проживающего в поселке Цемдолина.

Его местонахождение неизвестно с 22 октября. Был одет в сине-черную куртку, джинсы темно-синего цвета, кроссовки чёрного цвета. Подросток может сейчас может находиться в Анапе.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, сообщите в дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе по телефонам 8(86133)4-68-82, 02, с мобильного телефона 102.