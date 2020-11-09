Спасатели вынесли из леса мужчину, повредившего ногу

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В воскресенье, 8 ноября, спасатели поисково-спасательного отряда №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» транспортировали 40-летнего мужчину, повредившего ногу во время прогулки в лесном массиве, расположенном около деревни Деулино Сергиево-Посадского городского округа.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Николай Жуков сообщил, что мужчина самостоятельно позвонил в Единую службу спасения "112" с просьбой о помощи.

«Мужчина шел из деревни Наугольное в деревню Деулино вдоль железнодорожных путей, но решил сократить путь через лес. Пройдя несколько метров, мужчина оступился и повредил ногу. Дальше идти он не смог и решил вызвать спасателей», - рассказал Николай Жуков.

Старший смены уточнил, что спасатели поддерживали связь с пострадавшим по мобильному телефону.

«Дежурная смена спасателей, координируя свои действия с мужчиной по телефону, направилась к месту нахождения мужчины. Добравшись до места назначения, спасатели оказали первую помощь пострадавшему и транспортировали его на носилках до трассы, где к этому времени уже находились работники бригады скорой медицинской помощи», - заключил Николай Жуков.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"