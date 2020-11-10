Город-герой Новороссийск отмечает юбилейный год 75-летия Победы?

/Происшествия/

Памятник 'Матрос с гранатой" на линии обороны "Малой земли".

Венки у мемориала от десантников 7-ой гвардейской! Видимо, еще со 2 августа.

А трава и тут как на улице Видова плиточный подход/проход/тротуар победила... Скоро "Бескозырка", наверное сделают, проведут субботник.

И все же хотелось бы узнать ответ на простой вопрос - кто отвечает в муниципалитете города-героя за содержание памятников? Администрация района. Культура. Общество охраны памятников. Краеведческий музей. ЖКХ. Шефы, утвержденные постановлением главы. Ближайшая школа, которая выставляет почетный караул по праздникам. Городской контроль. Технадзор... Кто?

Может прокуратура поможет разобраться и навести порядок?

Из-за памятника на все на это смотрит грустно герой Советского Союза Куников с большого граффити-панно.

Уточним, что это Центральный район города-героя Новороссийска после государственного праздника 4 ноября...