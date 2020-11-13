ДТП в Центральном районе Сочи

/Происшествия/

12.11.2020 года, в 14 часов 55 минут, в районе дома 14, пер. Зеленый, произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний пешеход.

По предварительным данным, водитель управляя транспортным средством «Фольксваген», двигался со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на ребенка-пешехода перебегавшего проезжу часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Источник: Пропаганда ОГИБДД г.Сочи