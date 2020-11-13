ФСБ сообщает...
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе реализации контрольных функций в пункте пропуска через государственную границу «Адлер» на пешеходной составляющей выявлена гражданка РФ, находившаяся в Федеральном розыске.
Разыскиваемая выявлена на линии паспортного контроля при возвращении на территорию Российской Федерации из Республики Абхазия.
Указанная гражданка передана установленным порядком инициатору розыска – МВД России.
Следует отметить, что в прошедшем периоде 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке (в зоне) ответственности Пограничного управления было выявлено более 80 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
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