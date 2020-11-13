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ФСБ сообщает...

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе реализации контрольных функций в пункте пропуска через государственную границу «Адлер» на пешеходной составляющей выявлена гражданка РФ, находившаяся в Федеральном розыске.

Разыскиваемая выявлена на линии паспортного контроля при возвращении на территорию Российской Федерации из Республики Абхазия.

Указанная гражданка передана установленным порядком инициатору розыска – МВД России.

Следует отметить, что в прошедшем периоде 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке (в зоне) ответственности Пограничного управления было выявлено более 80 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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