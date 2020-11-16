Кляйна пиво погубило

/Происшествия/

В криинальном спруте Томска всплыл новый и, пожалуй, главный кадр - мэр Иван Кляйн, за которым пришли силовики. Губернатор Жвачкин, при котором «пивной король» и стал градоначальником, участвовал в распилах своего подчиненного.

Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Он давал незаконные указания в интересах «Томского пива», подконтрольного его семейству.

Градоначальник продолжает «славную» традицию - два его предшественника были осуждены за превышение должностных полномочий. В 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры городской администрации внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО «Томское пиво».

На этом основании было выписано постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны, в результате чего последний не смог там возвести жилые дома. Правоохранители услышали просьбы томичей - еще в прошлом году они требовали возбудить уголовное дело против градоначальника. Правда, тогда жители наоборот жаловались на то, что санитарно-защитную зону сильно сократили.

Летом 2019 года они силовики вмешались в ситуацию: возбудили дело, провели обыски в мэрии, департаменте архитектуры и градостроительства и юротделе. То есть Кляйн должен был догадываться, что «по его душу» скоро придут. Вероятно, ему дали время, чтобы он привел дела в порядок, но он продолжил действовать исключительно в интересах прикормленного пивзавода. Не случайно поговаривали, что Кляйн пошел в градоначальники, чтобы лоббировать интересы подконтрольного его семье предприятия.

Он сам возглавлял завод до вступления в должность мэра в 2013 году, затем это место заняла его супруга Галина Кляйн. В Томске в последние годы головы чиновников летели очень дружной стайкой. В частности, ранее была осуждена Анна Касперович (позднее Подгорная), экс-глава департамента архитектуры и градостроительства Томска.

В феврале 2019 года она была арестована сотрудниками УФСБ по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями - она незаконно провела газопровод к своему дому через особо охраняемую территорию. Позднее ее осудили на 1,7 года условного заключения, а также уволили из мэрии. В должности главы департамента архитектуры и градостроительства она была и в 2016 году. А значит, именно она исполняла по версии правоохранителей незаконное указание Кляйна по поводу 300-метровой санитарной зоны.

Могла ли Подгорнова дать показания на своего начальника? Вполне вероятно, но не только она могла проговориться. В июле 2020 года был задержан замглавы Томска по безопасности Евгений Суриков, которого подозревают в получении взятки на сумму около 300 тысяч рублей. При том якобы деньги он брал за помощь в решении вопроса, находящегося в компетенции других подразделений мэрии.

Именно Сурикову Иван Кляйн в свое время поручил разобраться в деле Подгорновой. Так может имеет место быть цепочка Подгорнова-Суриков-Кляйн? Вот и падают они друг за другом как костяшки домино.

Источник: @Моску пост