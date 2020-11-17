Спасатели дважды приходили на помощь сочинцам

/Происшествия/

Вечером 13 ноября оперативному дежурному Южного регионального ПСО МЧС России от врачей «Скорой помощи» поступила просьба помочь с эвакуацией из труднодоступного места тяжело травмированного мужчины.

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО прибыли на место происшествия – в район села Веселое, спустились к мужчине, лежавшему между строительными лесами и фундаментом строящегося жилого дома. Положив пострадавшего, упавшего с 8-метровой высоты и получившего, предположительно, черепно-мозговую травму и переломы ключицы и ребер, на жесткие носилки типа «Щит», спасатели транспортировали его на дорогу и передали бригаде медиков. Пострадавший мужчина – житель Адлера 1967 г.р.

15 ноября в Южный спасотряд пришло сообщение, что в Лазаревском районе города Сочи, на 103 километре федеральной автодороги Джубга – Сочи, произошло ДТП, в автомобиле заблокирован пожилой водитель, срочно требуется помощь.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО прибыли на место происшествия, деблокировали пострадавшего мужчину 1947 г.р., жителя поселка Лазаревское и сопроводили его в машину «Скорой помощи».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России