ДТП с пешеходами в Сочи

/Происшествия/

С 16 по 17 ноября на территории города Сочи произошло 2 дорожно-транспортных происшествия по вине пешеходов, в которых погибли 2 человека.

16.11.2020 г. в 22 часа 10 минут 40-летний местный житель, управляя а/м Мерседес, двигался по ФАД "Джубга – Сочи" в направлении ул. Мира, допустил наезд на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспортного средства, в зоне видимости надземного пешеходного перехода. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

17.11.2020 в 23 часа на А.Д. Джубга - Сочи 21-летний водитель, управляя т/с Тойота, при движении совершил наезд на 35-летнего пешехода (жителя Павловского района, Краснодарского края), который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения т/с. От полученных травм скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Напоминаю, что более 90% ДТП происходят в результате нарушения Правил участниками дорожного движения. За 10 месяцев на дорогах Сочи произошло 428 ДТП, 44 человека погибли и 532 получили ранения. По вине пешеходов зарегистрировано 51 ДТП, в которых 11 человек погибли и 41 были ранены.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи