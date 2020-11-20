У индивидуального предпринимателя изъята из оборота небезопасная продукция

/Происшествия/

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в ст. Староминская Краснодарского края государственными инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен факт хранения продукции животного происхождения без маркировки информации о сроках годности и условиях хранения.

Так, в холодильной камере кулинарного цеха в обороте обнаружена готовая продукция, а именно копчёное мясо птицы: тушка курицы, куриные окорочка, грудка, утка. Общий вес продукции 160,45 кг.

По результатам внеплановой проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, наложен штраф в размере 30 000 рублей. Продукция животного происхождения изъята из оборота и помещена на ответственное хранение.

Источник: Пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора