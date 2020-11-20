Водоканал - он и в Африке водоканал...

/Происшествия/

Две недели, а может даже больше, аварийная служба местного водоканала боролась с утечкой возле жилого дома.

Копали. Откачивали воду. Засыпали... Одна машина. Пять человек бригада. Причем как всегда, один в яме, остальные осуществляют контроль за ходом исполнения. Ну еще и водитель, конечно. А дальше... Опять копали. Опять насосы. Опять бригады. Опять машины, но правда в этот раз три. Опять надзор... Но победить смогли!

И уехали. А вот на снимках, что осталось после их работ по восстановлению благоустройства (на снимках).

Теперь вот такая половина лестницы. Вот такие бордюры. Вот такие предупреждения об опасности...

Плитка, видимо потому что старая, просто накидана под окна жилого дома. Ну а о зелене, в смысле о траве мы не вспоминаем.

Угадайте, в каком это Черноморском городе происходит. Победителю приз!