В интересах какого неопределенного круга лиц действует истец?

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Конкурсный управляющий ООО «Кубаньжилстрой» информирует участников долевого строительства о том, что на сайте Октябрьского районного суда г.Новороссийск размещено решение от 08.09.2020 об отчуждении нежилых помещений секции 4 корп.19 (ЖК «Одиссей» мкр.15) г.Новороссийск, по иску Администрации города, действующей «в интересах неопределенного круга лиц» к АНО «Центр помощи участникам долевого строительства» г.Новоросийск.

Секция 4 ЖК «Одиссей» до настоящего времени не введена в эксплуатацию в соответствии с чем, право собственности признано быть не может.

При вынесении этого решения ООО «Кубаньжилстрой», как балансодержатель объекта и сторона Инвестиционного контракта № 14-15/ИН-04/70 от 24.04.04 на комплексную застройку мкр.15, в качестве третьей стороны не привлекался и не был извещен о заседании, что является нарушением Законодательства РФ.

В настоящее время Конкурсный управляющий оспаривает расторжение договора аренды под ЖК «Одиссей» с целью восстановления прав и законных интересов участников долевого строительства, а так же иных кредиторов и возвращение имущества, в том числе нежилых помещений, принадлежащих всем кредиторам которые являются источником достройки других объектов, в конкурсную массу.

Кроме того, доля администрации в корпусе 19 отсутствовала, т.к. все обязательства перед городом по инвестиционному контракту ООО «Кубаньжилстрой» выполнила ранее. (об этом говорилось в июле на совещании в администрации при прокуроре города - от редакции)

В интересах соблюдения прав дольщиков и кредиторов ООО «Кубаньжилстрой» в процессе конкурсной процедуры и впоследствии в случае перехода на стадию внешнего управления данные и любые аналогичные действия будут оспариваться в установленном законом порядке.

Помещения по решению суда должно отойти к АНО. Напомним, что учредителями центра являются администрация города Новороссийска и частные лица (Цимбал, Жаринов, Омельченко).

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item564