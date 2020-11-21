ДТП в Хостинском районе в Сочи

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20 ноября 2020 года в 8 часов 20 минут, на ул. Джапаридзе, напротив дома 1/3, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир.

По предварительным данным водитель управляя транспортным средством ГАЗ-3129, двигаясь по ул. Джапаридзе выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение автомобилем Лада Гранта, под управлением 33-летнего водителя. После столкновения водитель ГАЗ-3129 покинул место ДТП и был объявлен в розыск

В результате столкновения пострадал 8-летний пассажир Лады, с места ДТП была госпитализирована скорой медицинской помощью.

Руководство отдела ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП законодательством предусмотрена ответственность по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.).

Всех, кто обладает информацией о водителе, участвовавшем в ДТП просьба сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по городу Сочи по телефонам: 268-00-03 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона).