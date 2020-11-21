Работники эвакуировали двоих детей с лоджии задымлённой квартиры

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В четверг, 19 ноября, работники поисково-спасательного отряда №27 ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе тушения пожара, произошедшего в одной из квартир пятиэтажного дома Луховицкого городского округа, эвакуировали двух девочек с лоджии задымленной квартиры, расположенной на третьем этаже.

Старший смены Владимир Доронин сообщил, что пожарные обнаружили детей на лоджии квартиры, распложенной по соседству с очагом возгорания и выходящей на противоположную сторону дома.

«Девочки трех и шести лет находились дома одни, когда в соседней квартире начался пожар. Так как все комнаты быстро заполнились дымом, дети, одевшись, вышли на лоджию и стали звать на помощь», – рассказал старший смены.

Владимир Доронин добавил, что руководитель тушения пожара – начальник 229-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» дал команду эвакуировать девочек.

«С помощью трехколенной лестницы, спасатели в два приема спустили детей вниз, где передали отцу, который приехал с работы к месту происшествия. Девочки мужественно выдержали это испытание, не паниковали и вели себя по-взрослому. Остальных жителей подъезда газодымозащитники 229-й пожарной части, осуществляющие тушение пожара, эвакуировали лестничным маршем. На пожаре никто не пострадал», – уточнил старший смены.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"