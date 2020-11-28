Время Че для жителей Новороссийска наступило?

/Происшествия/

Общежитие на Видова 182, это просто трэш.(Приморский район - глава района Н.Волошина, избирательный округ 33 - депутат А.Чечель)

Не берем во внимание то, что там живут алкаши и наркоманы и весь этот "срач" дело рук самих же проживающих.

Каждый второй вечер тут драки, поножовщины, полиция уже не реагирует на вызовы. Люди бояться выйти и попытаться разогнать соседей. Они в прокуратуру уже жаловались - никакой реакции.

Квитанции об оплате содержание и ремонт жилого помещения 260 рублей. На этаже 39 комнат, 5 этажей, 195 комнат, = 50 т.р в месяц на ремонт, а в коридоре горят две тусклые лампочки.

Но больше всего жаль детей, которые там живут, а их там очень много. А кому в городе интересна их судьба?

Управляющая компания не реагирует совсем. В администрацию района обращаться бесполезно.

Во время выборов появлялись кандидаты: один поликлинику обещал, другой "златые горы" и плакаты развесел о времени Чечеля. Избрался и с тех пор никто его не видел.

Источник: @black_list_nvrsk