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Спасатели помогли сочинцу, гуляющему с собакой в районе реки Мзымта
Оперативному дежурному спасательного отряда МЧС поступило сообщение о том, что в поселке Красная Поляна, у спуска к реке Мзымта, требуется помощь мужчине.
Согласно информации, поступившей от очевидца, 45-летний житель поселка Красная Поляна, гуляя с собакой, спустился к реке Мзымта и из-за сложности рельефа – скользких камней – самостоятельно подняться не смог.
Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России прибыли на место происшествия, используя фонари и альпинистское снаряжение, помогли мужчине и его питомцу подняться наверх по скалистому берегу. Медицинская помощь не потребовалась.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия