Спасатели вывели из леса заблудившуюся 84-летнюю женщину

/Происшествия/

Случай произошел недалеко от 1-ой Малобуньковской улицы городского округа Ногинск.

В среду, 2 декабря, спасатели поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся 84-летнюю женщину.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Михаил Тувякин рассказал, что в Единую службу спасения обратился сосед пожилой женщины.

«Мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил, что его соседка вышла из дома на прогулку, но заблудилась, упала и не может самостоятельно передвигаться. Обеспокоенные родственники и соседи попытались самостоятельно найти пострадавшую женщину, но поиски результатов не дали», - сообщил Михаил Тувякин.

Старший смены добавил, что во время поисков спасатели поддерживали связь с пожилой женщиной по мобильному телефону.

«Заблудившаяся женщина услышала сигнал аварийно-спасательного автомобиля и по телефону указала приблизительное направление нашего движения. Поиски затруднялись тем, что уже стемнело, идти приходилось по замерзшей и скользкой колее дороги, на пути встречались поваленные деревья и высокая засохшая трава. Спустя почти час поисков, мы обнаружили бабушку. Она сидела на поваленном дереве. Спасатели вывели её из леса и передали родственникам. От медицинской помощи пожилая женщина отказалась», - заключил Михаил Тувякин.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"