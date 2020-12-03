/Происшествия/

Спасатели вывели из леса заблудившуюся 84-летнюю женщину

Случай произошел недалеко от 1-ой Малобуньковской улицы городского округа Ногинск.

В среду, 2 декабря, спасатели поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся 84-летнюю женщину.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Михаил Тувякин рассказал, что в Единую службу спасения обратился сосед пожилой женщины.

«Мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил, что его соседка вышла из дома на прогулку, но заблудилась, упала и не может самостоятельно передвигаться. Обеспокоенные родственники и соседи попытались самостоятельно найти пострадавшую женщину, но поиски результатов не дали», - сообщил Михаил Тувякин.

Старший смены добавил, что во время поисков спасатели поддерживали связь с пожилой женщиной по мобильному телефону.

«Заблудившаяся женщина услышала сигнал аварийно-спасательного автомобиля и по телефону указала приблизительное направление нашего движения. Поиски затруднялись тем, что уже стемнело, идти приходилось по замерзшей и скользкой колее дороги, на пути встречались поваленные деревья и высокая засохшая трава. Спустя почти час поисков, мы обнаружили бабушку. Она сидела на поваленном дереве. Спасатели вывели её из леса и передали родственникам. От медицинской помощи пожилая женщина отказалась», - заключил Михаил Тувякин.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

«Тамбов» погасит около 50 млн рублей долгов за счет рекламы

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» завоевала новые медали на международных конкурсах CSWWC 2020 и IWC 2020

Газовое оборудование на автомобиль по всем правилам

"Шахтер" сенсационно обыграл мадридский суперклуб "Реал"

ТОП САМЫХ ДОРОГИХ АРТИСТОВ НА КОРПОРАТИВЫ: рейтинг- 2020