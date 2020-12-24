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В Горячем ключе доказывают вину полицейского
В настоящий момент сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия