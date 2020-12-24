В Горячем ключе доказывают вину полицейского

/Происшествия/

В настоящий момент сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю