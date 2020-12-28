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В Геленджике прокуратура выявила нарушения в приюте для животных

Проверку провела Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Оказалось, что в приюте не проводили учет и идентификацию животных.

Также там не выполняли карантинные и профилактические мероприятия. Не проводили диагностику животных, которые находились в приюте. Кроме того не было карантинного блока и ветеринарного кабинета. Не предусмотрены места для выгула животных. Условия содержания животных в вольерах не соответствуют требованиям закона. Руководителю приюта внесли представление об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Источник: @NR_novosti

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Категория: Новости / Происшествия

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