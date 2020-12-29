В Краснодаре пресечена деятельность притонов по оказанию интимных услуг

/Происшествия/

При проведении обыска помещений правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, документацию, компьютерную технику, телефоны, а также атрибуты, предназначенные для оказания интимных услуг.

При проверке информации, полученной оперативным путем, в частных домах Краснодара сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю и спецподразделения Росгвардии выявили два притона для оказания интимных услуг, работавших под видом массажных салонов.

На момент проведения оперативных мероприятий, в помещениях находились посетители и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, подозреваемые в предоставлении интимных услуг за денежное вознаграждение.

В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 230 тысяч рублей, документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также атрибуты, предназначенные для оказания интимных услуг. Установлено, что деятельность притонов осуществлялась с соблюдением мер конспирации.

Также в местах проживания предполагаемых организаторов нелегального бизнеса правоохранители обнаружили и изъяли около одного миллиона рублей, ноутбуки, телефоны, сим-карты, тетради и журналы, относящиеся к отчетности интим-салонов, копии паспортов девушек, а также аксессуары для оказания сексуальных услуг.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о привлечении участников незаконного бизнеса к административной и уголовной ответственности.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю