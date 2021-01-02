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В Каневском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина

Следственным отделом по Каневскому району СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домов на улице Кондруцкого в хуторе Приютном, в результате которого погиб местный житель.

По предварительным данным, в ночь на 2 января 2021 года произошло возгорание в одной из комнат домовладения, расположенного на улице Кондруцкого. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в доме было обнаружено тело 43-летнего хозяина дома.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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