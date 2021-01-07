На Кубани птичий грипп!

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На Кубани зафиксирована вспышка опасной инфекции Карантинные ограничения введены в Красноармейском районе.

Распространение птичьего гриппа больно ударит по фабрике в станице Новомышастовской. За одну ночь на предприятии погибло около 51 тысячи кур. Под нож пойдет и остальное поголовье.

Известно, что на фабрике выращивалось 400 тысяч кур, пишет «Голос правды». Губернатор Краснодарского края выпустил постановление об установлении карантина на территории «Новомышастовской птицефабрики».

- Определить эпизоотическим очагом территорию «Новомышастовской птицефабрики». Угрожаемой зоной – территорию глубиной пять километров от эпизоотического очага, включая станицу Новомышастовскую Красноармейского района Краснодарского края, - говорится в документе от 5 января.

Жителям населенных пунктов рекомендуют соблюдать правила гигиены и не покупать птицеводческую продукцию с рук.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"