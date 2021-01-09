/Происшествия/

Партия семян подсолнечника не прошла контроль по посевным качествам

Специалистами отдела испытаний в области семеноводства ФГБУ "Краснодарская МВЛ" в партии семян подсолнечника гибрида Неома массой 1,12 тонн выявлено несоответствие требованиям государственных стандартов по показателю «всхожесть».

Семена предназначены для реализации и поступили для проведения исследований из г. Краснодара.

Всхожесть – один из главных показателей качества семян, определяющий пригодность семян для посева. Показатель регламентируется ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».

Отметим, что семена, не отвечающие требованиям государственных стандартов, не допускаются к посеву и реализации.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Павел Дуров опроверг три мифа о Telegram

Вкусный и полезный перекус

Американские горки/ Диета Мартина Катана

В Краснодаре повысили стоимость проезда на коммерческих маршрутах

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» обследовали толщину льда на 62 водоемах