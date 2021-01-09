Партия семян подсолнечника не прошла контроль по посевным качествам

/Происшествия/

Специалистами отдела испытаний в области семеноводства ФГБУ "Краснодарская МВЛ" в партии семян подсолнечника гибрида Неома массой 1,12 тонн выявлено несоответствие требованиям государственных стандартов по показателю «всхожесть».

Семена предназначены для реализации и поступили для проведения исследований из г. Краснодара.

Всхожесть – один из главных показателей качества семян, определяющий пригодность семян для посева. Показатель регламентируется ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».

Отметим, что семена, не отвечающие требованиям государственных стандартов, не допускаются к посеву и реализации.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»