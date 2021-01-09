Какие молочные продукты чаще всего подвергаются фальсификации?

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Выявление фальсификаций в молочной продукции является весьма актуальной темой, ведь молочная продукция традиционно присутствует в рационе каждого человека.

Одним из самых распространенных способов фальсификации молочной продукции является введение в ее состав жиров и масел на растительной основе. Стоит отметить, что жировая фаза молочной продукции должна содержать только молочный жир и любое добавление растительных жиров в естественном или гидрированном виде недопустимо.

На сегодняшний день одним из основных методов выявления такой фальсификации является метод обнаружения растительных масел и жиров на растительной основе по стеринам. Данный метод успешно применяется в лаборатории и позволяет обнаружить даже небольшие количества растительных жиров в молочной продукции.

Так, в 2020 году в Испытательный центр ФГБУ «Краснодарская МВЛ» поступило 687 проб молочной продукции для выявления фальсификаций растительными жирами методом газожидкостной хроматографии стеринов.

В 73 пробах молочной продукции выявлены растительные жиры, не заявленные производителем в составе продукта, что составляет 10,6 %.

Чаще всего фальсификации подвергались такие молочные продукты, как масло сливочное, молоко питьевое и творог.

«Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции является приоритетным направлением в деятельности лаборатории, результаты испытаний позволяют не допустить в реализацию небезопасные и некачественные продукты питания» - отметил директор ФГБУ «Краснодарская МВЛ» Дмитрий Чумаков.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»