Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали 9 человек из маршрутного автобуса, попавшего в ДТП

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В воскресенье, 10 января, работники поисково-спасательного отряда № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали 9 человек из маршрутного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в районе села Воскресенское Богородского городского округа.

Старший смены Михаил Тувякин рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о транспортном средстве, опрокинувшемся в кювет вместе с пассажирами на маршруте «Ногинск-Громково».

«Прибыв на место, спасатели увидели, что автобус снес дорожное ограждение и, съехав в кювет на противоположной стороне движения, накренился на бок. Водитель и пассажиры – женщины, ехавшие в церковь, находились в салоне автобуса», – рассказал старший смены.

Михаил Тувякин добавил, что спасатели оценили обстановку и приняли решение эвакуировать людей через открытую дверь транспортного средства, применив лестницу-трансформер.

«Спустившись в салон, работники противопожарно-спасательной службы совместно с прибывшими сотрудниками МЧС Ногинского спасательного центра и 38-й пожарной части ГУ МЧС России по Московской области, по очереди эвакуировали людей. Из восьми пассажиров пострадала только одна женщина 1942 года рождения, получившая ушиб левого бедра, которой на месте оказали помощь сотрудники бригады медицины катастроф. От госпитализации женщина отказалась. Водителю и другим пассажирам медицинская помощь не потребовалась», – уточнил старший смены.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"