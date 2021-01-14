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Навальный объявлен в розыск

Алексея Навального, по данным Mash, объявили в федеральный розыск 29 декабря 2020 года, хотя розыскное дело было открыто еще 27 ноября.

В документах указано, что Навальный не отмечался по делу "Ив Роше" и игнорировал контроль.

При этом за всё время уведомил ФСИН лишь один раз, 23 ноября, хотя пришёл в себя 10 сентября.

Это и стало основанием для начала розыскных мероприятий и последующего объявления Навального в розыск.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Происшествия

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