Навальный объявлен в розыск

/Происшествия/

Алексея Навального, по данным Mash, объявили в федеральный розыск 29 декабря 2020 года, хотя розыскное дело было открыто еще 27 ноября.

В документах указано, что Навальный не отмечался по делу "Ив Роше" и игнорировал контроль.

При этом за всё время уведомил ФСИН лишь один раз, 23 ноября, хотя пришёл в себя 10 сентября.

Это и стало основанием для начала розыскных мероприятий и последующего объявления Навального в розыск.

Источник: @Смутное время